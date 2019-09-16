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Husiler'den Suudi Arabistan'a tehdit: Yeniden vururuz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE! AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİLER

Gelen son dakika haberine göre; Husiler, tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyardı ve her an yeniden vurabileceklerini açıkladı.

'da rafinerisine 2 gün önce saldırı gerçekleşti. Saldırının korkunç görüntüler kameralara anbean yansıdı. Saldırıdan sonta tüm dünyadan açıklamalar peş peşe geldi.

petrol üretimini durduruken suçlanan taraf oldu. İran ise suçlamaları kabul etmedi. Savaş tehditlerinin savrulduğu süreçte Husiler yeni bir açıklama yaptı ve Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyardı ve her an yeniden vurabileceklerini ifade etti.

İHA VE JEY MOTORUYLA SALDIRI

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea paylaştığı tweetinde Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait 2 tesisine yönelik saldırıların insansız hava aracı ve jet motoru ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine saldırı... Korkunç görüntüler |Video SUUDİ ARABİSTAN'DA PETROL RAFİNERİSİNE SALDIRI... KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER |VİDEO

NEOLMUŞTU?

Petrol devlerinden Aramco şirketine ait iki rafineye, 2 gün gece yarısı İHA'larla saldırı düzenlendi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası büyük çaplı bir yangının çıktığı belirtildi. Açıklamada, Abqaiq ve Khurais petrol yerleşkelerinden yükselen alevler güçlükle kontrol altına alındı. O anlar ait korkunç görüntüler ise kameralara yansıdı. Saldırıyı İran destekli Husilerin yaptığı öne sürülürken, ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

HUSİLER SALDIRMIŞTI

Temmuz ayında da başkent Riyad'daki Aramco tesislerinde çıkmış, şirket yangın için "teknik arıza yaşandı" açıklaması yaparken, Husiler İHA'larla saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Son dakika... Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu SON DAKİKA... SUUDİ ARABİSTAN PETROL ÜRETİMİNİ DURDURDU
Rusya'dan 'Saudi Aramco'ya SİHA saldırısı için flaş açıklama RUSYA'DAN 'SAUDİ ARAMCO'YA SİHA SALDIRISI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

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