İran’da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 17.09.2019
İran’ın Gazvin ve Gilan eyaletlerinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen depremde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.İran'ın Gazvin ve Gilan eyaletlerinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen depremde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Rıza İslami Gilan ve Gazvin eyaletlerinde meydana gelen depremin İran'ın Zencan, Elburz ve Mazenderan eyaletlerinde hissedildiğini belirtti.
Aynı gün içerisinde İran'ın İsfehan eyaletinde de 4.7 ve 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.
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