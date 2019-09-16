Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan petrol açıklaması
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu'daki petrol ve gaz kaynaklarına ihtiyacı olmadığını ancak müttefiklerine yardım edeceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da petrol üretim tesislerinin vurulmasıyla ilgili olarak bir açıklama daha yaptı.
Trump, "Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Trump daha önce yaptığı açıklamada, saldırının failini bildiklerini söylemiş, ordunun hazır ve hedefe kilitli olduğunu ifade etmişti. Trump ayrıca, petrol fiyatlarında oluşabilecek ani artışa önlem olarak, ABD'nin stratejik rezervlerini kullanabileceğini belirtmişti.
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