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Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan petrol açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
ABD BAŞKANI TRUMP'TAN PETROL AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Başkanı , ülkesinin 'daki ve gaz kaynaklarına ihtiyacı olmadığını ancak müttefiklerine yardım edeceklerini söyledi.

Başkanı , 'da üretim tesislerinin vurulmasıyla ilgili olarak bir açıklama daha yaptı.

Trump, "'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump daha önce yaptığı açıklamada, saldırının failini bildiklerini söylemiş, ordunun hazır ve hedefe kilitli olduğunu ifade etmişti. Trump ayrıca, petrol fiyatlarında oluşabilecek ani artışa önlem olarak, ABD'nin stratejik rezervlerini kullanabileceğini belirtmişti.

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