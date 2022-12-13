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Katar'daki Dünya Kupası'nda finalin adı tarihe geçecek

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Katar’daki Dünya Kupası’nda finalin adı tarihe geçecek

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlarken, Fransa ve Hırvatistan final biletini alması halinde tarihe geçecek.

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