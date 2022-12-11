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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Fas rakibi kim? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri?

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman sorusunun cevabı çeyrek final mücadelelerinin son bulmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. 1-0'lık galibiyet ile Portekiz ekibini eleyen Fas'ın yarı finaldeki rakibi merak konusu oldu. Peki Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Fas rakibi kim? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:41
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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Fas rakibi kim? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri?

Katar Dünya Kupası Fas ekibinin yarı finalde rakibi kim sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Dünya Kupası'ndaki başarısıyla birlikte adından sıklıkla söz ettiren Fas ekibi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Dünya Kupası yarı final maçlarında Fas mücadelesinin hangi tarihte olacağı öğrenilmeye çalışılıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Fas rakibi kim? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri?

2022 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının son bulmasıyla yarı finale kalan takımlar belli oldu.

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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Fas rakibi kim? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri?

13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan yarı final maçlarına katılacak takımlar şu şekilde:

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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Fas rakibi kim? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri?

ARJANTİN

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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Fas rakibi kim? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri?

FAS