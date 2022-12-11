Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Fas rakibi kim? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri?

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman sorusunun cevabı çeyrek final mücadelelerinin son bulmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. 1-0'lık galibiyet ile Portekiz ekibini eleyen Fas'ın yarı finaldeki rakibi merak konusu oldu. Peki Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Fas rakibi kim? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri?