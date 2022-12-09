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Hollanda – Arjantin CANLI ANLATIM

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Hollanda – Arjantin CANLI ANLATIM

Son dakika... 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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