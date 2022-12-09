Hırvatlar tarih yazdı! Brezilya’yı penaltılarla turnuvadan elediler!

LIVAKOVİC ŞOV YAPTI

Hırvatistan penaltı atışlarında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti.

Rodrygo ve Marquinhos penaltıyı kaçırdı. Maçın içinde inanılmaz kurtarışlar yapan Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic,Rodrygo'yu durdurarak takımına turu getirdi. Böylece Hırvatistan, 2018'de olduğu gibi Dünya Kupası'nda sürpriz yaptı.