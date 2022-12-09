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Hırvatlar tarih yazdı! Brezilya’yı penaltılarla turnuvadan elediler!

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Hırvatlar tarih yazdı! Brezilya’yı penaltılarla turnuvadan elediler!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. Normal süresinde gol sesi çıkmayan karşılaşmanın uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltı atışları sonucunda rakibini 4-2 yenen (Toplamda 5-3) Hırvatistan adını yarı finale yazdırdı. Hırvatlar, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak takımla karşılaşacak.

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan tarih yazdı. Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ilk takım oldu.

SON DAKİKALARDA PENALTILARA TAŞIDILAR

Karşılaşmada 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda 106. dakikada Neymar perdeyi açtı. 116. dakikada sahneye çıkan Petkovic, Hırvatistan'ı hayata döndürdü.

LIVAKOVİC ŞOV YAPTI

Hırvatistan penaltı atışlarında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti.

Rodrygo ve Marquinhos penaltıyı kaçırdı. Maçın içinde inanılmaz kurtarışlar yapan Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic,Rodrygo'yu durdurarak takımına turu getirdi. Böylece Hırvatistan, 2018'de olduğu gibi Dünya Kupası'nda sürpriz yaptı.

NEYMAR'IN GÖZÜ PELE'NİN REKORUNDA

Brezilya'nın yıldızı Neymar, 1 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak 78 golle milli takımının en golcü ismi olacak.

Katar'da Brezilya'nın grupta oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun maçlarında forma giyememişti. Neymar, son 16 turunda ise Güney Kore karşısında penaltıdan golünü atarak milli takımdaki gol sayısını 76'ya yükseltmişti.

Bugün de uzatma dakikalarında fileleri havalandıran Neymar, Pele'nin rekoruna ortak oldu.

İLK 11'LER

Hırvatistan : Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric.

Brezilya : Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Paqueta, Neymar, Raphinha, Vinicius, Richarlison.

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