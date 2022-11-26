FIFA'dan Sırbistan'a 'Kosova' soruşturması
Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA), Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşan Sırbistan'ın, soyunma odasında, Kosova'yı "Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren" flama sebebiyle Sırbistan Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattığını duyurdu. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.
FIFA Dünya Kupası'nda rakibi Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında, "Teslim olmak yok" yazılı, "Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bayrağı" bölgede tepki topladı.
SIRBİSTAN'A DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Kosova Futbol Federasyonu, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve FIFA'nın olayla ilgili Sırbistan Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.
KOSOVA'YI KENDİ TOPRAĞI OLARAK GÖRÜYOR
Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku, eylemi, "Dünya Kupası'nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar" sözleriyle değerlendirdi.
Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.
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