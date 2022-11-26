2022 FIFA Dünya Kupası: Fransa 2-1 Danimarka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Theo Hernandez ile Kylian Mbappe işbirliğinde ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mbappe meşin yuvarlağı ağlara yolladı. (1-0)

Danimarka bu gole cevap vermekte gecikmedi. 68. dakikada Danimarka'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Andreas Christensen kafayla topu filelerle buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

86. dakikada sol kanattan Griezmann ortasında arka direkte Mbappe topu ağlara göndererek Fransa'yı 2-1 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Bu sonuçla Fransa gruptan çıkmayı garantiledi.



Grubun son maçında Fransa, Tunus ile, Danimarka ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.