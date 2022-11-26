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2022 FIFA Dünya Kupası: Fransa 2-1 Danimarka (MAÇ SONUCU ÖZET)

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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2022 FIFA Dünya Kupası: Fransa 2-1 Danimarka MAÇ SONUCU ÖZET

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa, Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçında Fransa, Danimarka'yı 2-1 yenerek adını son 16'yazdırdı.

2022 Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci maçında Fransa ile Danimarka, Stadyum 974'te karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tempo yükseldi ve 61. dakikada Fransa öne geçti.

Theo Hernandez ile Kylian Mbappe işbirliğinde ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mbappe meşin yuvarlağı ağlara yolladı. (1-0)

Danimarka bu gole cevap vermekte gecikmedi. 68. dakikada Danimarka'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Andreas Christensen kafayla topu filelerle buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

86. dakikada sol kanattan Griezmann ortasında arka direkte Mbappe topu ağlara göndererek Fransa'yı 2-1 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Bu sonuçla Fransa gruptan çıkmayı garantiledi.

Grubun son maçında Fransa, Tunus ile, Danimarka ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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