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Brezilya basınından 'Neymar' iddiası: Turnuvayı kapatabilir

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Maçta sık sık ikili mücadeleye giren ve faule maruz kalan Brezilyalı yıldız Neymar, maçta ciddi bir sakatlık geçirdi. Brezilya basını, Sambacının turnuvayı kapatabileceğini iddia etti. Resmi açıklamaya göre, Neymar'ın sağlık durumu 48 saat içinde netleşecek.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 01:16 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 01:41
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Brezilya basınından ’Neymar’ iddiası: Turnuvayı kapatabilir

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

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Brezilya basınından ’Neymar’ iddiası: Turnuvayı kapatabilir

Lusail Stadyumu'nda İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani'nin yönettiği maçta Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 62 ve 73'üncü dakikalarda Richarlison kaydetti.

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Brezilya basınından ’Neymar’ iddiası: Turnuvayı kapatabilir

Brezilya'da Neymar, 79'uncu dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Antony'e bıraktı.

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Brezilya basınından ’Neymar’ iddiası: Turnuvayı kapatabilir

Bu sonuçla Brezilya turnuvaya 3 puanla başlarken, Sırbistan ise ilk maçları puansız kapattı.

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Brezilya basınından ’Neymar’ iddiası: Turnuvayı kapatabilir

Brezilya'nın G Grubu ikinci maçındaki rakibi İsviçre olacak.