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Japonya - Kosta Rika maç sonucu:0-1

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Japonya - Kosta Rika maç sonucu:0-1

2022 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kosta Rika, Keysher Fuller'in attığı golle 1-0 kazandı ve son 16 umudunu sürdürdü.

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