İspanya'dan gövde gösterisi! Kosta Rika şut bile çekemedi! İspanya 7-0 Kosta Rika (MAÇ SONUCU)
2022 Dünya Kupası E Grubu ilk karşılaşmasında İspanya rakibi Kosta Rika karşısında şov yaparken karşılaşmadan 7-0 gibi rahat bir skorla ayrıldı. Rakiplerine gözdağı veren İspanya karşısında Kosta Rika hiç şut çekemedi. İşte detaylar...
Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından İspanya, 2022 Katar'da E Grubu'ndaki ilk maçını Kosta Rika ile yaptı. Al Thumama Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayan mücadelede, Kosta Rika'yı 7-0 mağlup eden İspanya, büyük turnuvalardaki en farklı galibiyetini aldı.
Turnuvanın favorilerinden olan İspanya, bu skorla birlikte rakiplerine adeta gözdağı verdi. İspanyollar, 90 dakika boyunca Kosta Rika'ya kurduğu üstünlükle rakibini sahadan sildi. Kosta Rika, İspanya karşısında maç boyunca hiç şut çekemedi.
İspanya, 11 maçın geride kaldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar en farklı skorlu galibiyeti elde etti.
GAVİ DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYEN EN GENÇ İSPANYOL
Gavi, Dünya Kupası'nda İspanya forması giyen en genç futbolcu oldu.
İspanyol futbolcu, 18 yaş 100 gün ile bu unvanı elde etti. Gavi, böylece 19 yaş 41 günle Almanya 2006'da forma giyen Cesc Fabregas'ı geride bırakmayı başardı.
Barcelona'da forma giyen Gavi, ayrıca Dünya Kupası'nda gol atan en genç İspanyol oyuncu olarak da kayıtlara geçti.
İspanya, ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir maçta 7 gol atma ve İtalya 1934'ten sonra ilk yarıda üç kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Stat: Al Thumama
Hakemler: Mohammed Abdulla, Mohamed Al Hammadi, Hasan Al Mahri (Birleşik Arap Emirlikleri)
İspanya: Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba (Dk. 64 Balde), Busquets (Dk. 64 Koke), Gavi, Pedri (Dk. 57 Soler), Ferran Torres (Dk. 57 Morata), Olmo, Asensio (Dk. 69 Williams)
Kosta Rika: Navas, Martinez (Dk. 46 Waston), Duarte, Calvo, Oviedo (Dk. 82 Matarrita), Fuller, Borges (Dk. 72 Aguilera), Tejeda, Campbell, Bennette (Dk. 61 Ruiz), Contreras (Dk. 61 Zamora)
Goller: Dk. 11 Olmo, Dk. 21 Asensio, Dk. 31 (Penaltıdan) ve 54 Ferran Torres, Dk. 74 Gavi, Dk. 90 Soler, Dk. 90+2 Morata (İspanya)
Sarı kart: Dk. 68 Calvo (Kosta Rika)
GOLLER
GOL | 11' Olmo
GOL | 21' Asensio
GOL | 31' Ferran Torres (P)
GOL | 54' Ferran Torres
GOL | 75' Gavi
GOL | 90' Soler
GOL | 90+2 Morata
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