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Almanya'ya Japonya sürprizi! Almanya 1-2 Japonya (MAÇ SONUCU)

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Almanya’ya Japonya sürprizi! Almanya 1-2 Japonya MAÇ SONUCU

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından 2018'de grubundan çıkamayan, EURO 2020'ye de son 16'da veda eden Almanya, 2022 Dünya Kupası'nda 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

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