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İsviçre-Kamerun Dünya Kupası maç sonucu: 1-0

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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İsviçre-Kamerun Dünya Kupası maç sonucu: 1-0

Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardaki ilk maçların son gününe girildi. G Grubu'nda yer alan İsviçre ile Kamerun, günün ilk karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Mücadele İsviçre'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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