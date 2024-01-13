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Eller Mehmetçiğe dua için kalkacak! Diyanet duyurdu: Tüm Türkiye'de sabah namazında dua yapılacak...

DİN
Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Eller Mehmetçiğe dua için kalkacak! Diyanet duyurdu: Tüm Türkiye’de sabah namazında dua yapılacak...

Türkiye 9 şehidinin yasını tutarken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yarın sabah namazında tüm camilerde şehitlerimize dua edileceğini duyurdu. Erbaş yaptığı açıklamada "14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere dua etmek için sabah namazında buluşacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabb'imiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin."

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