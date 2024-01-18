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73 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

DİN
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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73 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

Eskişehir’de yaşayan 73 yaşındaki Necla Ünlüer, ilerlemiş yaşına rağmen azmederek Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

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