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İslam dünyasında bayram ayrılığı! 22 ülke yarın kutlayacak

DİN
Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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İslam dünyasında bayram ayrılığı! 22 ülke yarın kutlayacak

Şevval hilalini göremeyen ülkeler, 21 Nisan'ı son oruç günü olarak ilan etti. Bayramın ilk günü, 22 Nisan olarak belirlendi. Avustralya, Singapur, Endonezya, Malezya, Brunei, Tayland, Japonya ve Filipinler, Şevval hilalini göremedikleri için Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak 22 Nisan'ı ilan etti. Hindistan ve Pakistan'da da cumartesi günü bayramın ilk günü olarak kutlanacak.

Ramazan ayı, birçok ülkede perşembe günü tutulan oruçla sona erdi. Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Filistin, Irak ve diğer bazı ülkelerde cuma günü bayramın birinci günü olarak kutlandı. Bazı ülkelerde ise bayramın ilk günü cumartesi olarak belirlendi.

22 NİSAN'DA KUTLAYACAKLAR
Avustralya, Singapur, Endonezya, Malezya, Brunei, Tayland, Japonya ve Filipinler, Şevval hilalini göremedikleri için Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak 22 Nisan'ı ilan etti.

Hindistan ve Pakistan'da da cumartesi günü bayramın ilk günü olarak kutlanacak.

HİLALİ GÖREMEDİLER
Avustralya Fetva Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre karar, perşembe akşamı hilalin görünmeyeceğini gösteren astronomik hesaplamalara dayanıyor.

Öte yandan İran, Umman, Fas ve Libya'daki yetkililer, hilal görülmediğinden dolayı Ramazan ayının 30 günde tamamlanacağını, 21 Nisan Cuma gününün Ramazan'ın son günü olduğunu kaydetti.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNÜN FARKLI OLMASININ NEDENİ
Böylece söz konusu ülkelerde Ramazan Bayramı 22 Nisan Cumartesi günü kutlanacak. Bazı İslam ülkeleri hilali dünyanın herhangi bir yerinde değil de kendi ülkelerinde görmeyi tercih ettikleri için bayramlar farklı günlerde kutlanabiliyor.

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