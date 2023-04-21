İslam dünyasında bayram ayrılığı! 22 ülke yarın kutlayacak

Ramazan ayı, birçok ülkede perşembe günü tutulan oruçla sona erdi. Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Filistin, Irak ve diğer bazı ülkelerde cuma günü bayramın birinci günü olarak kutlandı. Bazı ülkelerde ise bayramın ilk günü cumartesi olarak belirlendi.