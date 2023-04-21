İl il 21 Nisan Cuma namaz vakitleri 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen cuma namazı Müslümanlara farz kılınmış ibadetler arasında yer almaktadır. Peki 21 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir öğle ezanı saat kaçta okunacak? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilenler...
Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen cuma namazı Müslümanlara farz kılınmış ibadetler arasında yer almaktadır. Peki 21 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir öğle ezanı saat kaçta okunacak? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilenler...
21 NİSAN 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?
İSTANBUL CUMA SAATİ 13:08
ANKARA CUMA VAKTİ 12:52
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:15
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT İLK SÜNNETİ;
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatü okuruz.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
CUMA NAMAZININ İKİ REKAT FARZI
1. Rekat
Müezzin Kamet yapar.
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sessizce Subhaneke'yi okuruz.
Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız
Uyarı: Cuma Namazının farzı tek başına kılınamaz. Mutlaka İmama uymak ve İmamın arkasında cemaat olarak kılınmak zorundadır.
CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT SON SÜNNETİ
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu okuruz
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
DÖRT REKAT ZUHRİ AHİR (SON ÖĞLE) NAMAZI
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip henüz kılamadığım zuhri ahir (son öğle) namazını kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu okuruz.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
CUMA NAMAZININ İKİ REKAT SÜNNETİ (VAKTİN SÜNNETİ)
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat vaktin sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erzurum deprem son dakika! 21 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- İl il 21 Nisan Cuma namaz vakitleri 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
- EYT sonrası emeklilik sistemi yenilendi! 1999 öncesi sonrası 1999 - 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı! 3600 ve 45000 günle...
- EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...
- EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...
- YENİ TEKLİF GELDİ! Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?
- 23 Nisan 2023 ne zaman, hangi gün? İlk ne zaman kutlandı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi!
- Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları
- MÜLAKATSIZ, KURASIZ personel alımı! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler? Hemşire, öğretmen...
- Bayramda otobüsler, marmaray, metrobus, tramvay ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı toplu taşıma bedava mı?
- Ramazan Bayramı hutbesi TAM METNİ OKU 2023 | Bayram namazı hutbesi farz mı, konusu nedir?
- Ramazan Bayramı MESAJLARI 2023: Anneye, babaya, eşe, dosta, sevgiliye bayram mesajları! En güzel, anlamlı, dualı, hadisli Şeker Bayramı sözleri!