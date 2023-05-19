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Hacı adayları eğitim verildi

DİN
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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Hacı adayları eğitim verildi

Düzce Müftülüğü tarafından hacca gidecek hacı adayları için hac eğitim seminerleri düzenlendi. Müftülük konferans salonunda düzenlenen seminer Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

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