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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İsveç adımı

DİN
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan İsveç adımı

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te gerçekleşen Kur'an-ı Kerim provokasyonu ile ilgili olarak birçok ülkeye mektup gönderecek.

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