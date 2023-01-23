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Bugün iftar saat kaçta? Oruç açarken okunacak dualar neler? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara... 23 OCAK Pazartesi il il akşam ezanı vakitleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Bugün iftar saat kaçta? Oruç açarken okunacak dualar neler? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara... 23 OCAK Pazartesi il il akşam ezanı vakitleri...

Üç aylardan ilki olan Recep ayının gelmesiyle birlikte nafile oruçlar tutulmaya başlandı. Nafile oruçlarını tutmaya başlayanlar bir yandan da iftar saatlerini araştırmaya başladı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açacak olan Müslümanlar, hangi duaları okumanın faziletli olduğunu merak ediyor. Peki Bugün iftar saat kaçta? Oruç açarken okunacak dualar neler?

Bugün iftar saat kaçta sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç aylar ile birlikte Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için nafile oruçlarını tutan Müslümanlar bir yandan da yaşadıkları il ve ilçelerde akşam ezan vakitlerini araştırmaya başladı. Peki Bugün iftar saat kaçta? Oruç açarken okunacak dualar neler? İşte 23 Ocak Pazartesi il il akşam ezan vakitleri...

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

23 Ocak akşam ezanı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte ezan saatleri…

İstanbul: 18:16

Ankara: 18:03

İzmir: 18:29

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İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı:

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

YEMEKTEN VE İFTARDAN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

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