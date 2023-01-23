Bugün iftar saat kaçta? Oruç açarken okunacak dualar neler? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara... 23 OCAK Pazartesi il il akşam ezanı vakitleri...

Bugün iftar saat kaçta sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç aylar ile birlikte Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için nafile oruçlarını tutan Müslümanlar bir yandan da yaşadıkları il ve ilçelerde akşam ezan vakitlerini araştırmaya başladı. Peki Bugün iftar saat kaçta? Oruç açarken okunacak dualar neler? İşte 23 Ocak Pazartesi il il akşam ezan vakitleri...