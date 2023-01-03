2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi 'Dünden Bugüne Hac Yolculuğu'' Belgeseli Tanıtım Gecesi'nde açıkladı.
SON DAKİKA! 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Dünden Bugüne Hac Yolculuğu'' Belgeseli Tanıtım Gecesi hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri için milyonların beklediği tarihi açıkladı.
Ali Erbaş, hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.
DETAYLAR GELİYOR...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?
- 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
- 15 tatile kaç gün kaldı? Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TATİL TAKVİMİ!
- 2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta Antalyaspor- FB maçı saat kaçta oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin MUHTEMEL 11'İ...
- Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?
- İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!
- Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?
- Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!
- Taşerona kadro son dakika: 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? Son durum...
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...
- Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı! Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER