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2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu

DİN
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi 'Dünden Bugüne Hac Yolculuğu'' Belgeseli Tanıtım Gecesi'nde açıkladı.

SON DAKİKA! 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Dünden Bugüne Hac Yolculuğu'' Belgeseli Tanıtım Gecesi hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri için milyonların beklediği tarihi açıkladı.

Ali Erbaş, hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

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