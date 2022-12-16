Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam dinine saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, Senaryo Yazımı dersinde müfredatın dışına çıkarak Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve İslam’a hakaretler ettiği gün yüzüne çıktı. Kutay'ın derste dini alaya alıp inananları ve şehit ailelerini hedef gösterdiği ortaya çıktı. Uğur Kutay için soruşturma başlatıldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, "Senaryo Yazımı" dersinde müfredatın dışına çıkarak Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hadsizce hakaretler savurduğu gün yüzüne çıktı. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne dini inançlarına ve Hz. Peygamber'e hakaret edildiğini ve bundan rahatsız olduklarını ifade eden bir grup öğrenci 7 Aralık 2022 tarihinde şikâyet dilekçesinde iddialarını dile getirdi.
DİNİ ALAYA ALIP İNANANLARI HEDEF GÖSTERDİ
Hakaret olayının 5 Aralık 2022 tarihinde yaşandığını belirten, şikâyet dilekçesine imza atan öğrenciler Uğur Kutay için "Yalnızca bu tarihteki derste değil sürekli olarak derslerimizde ders ile uzaktan yakından alakası olmayan konulara girip dini alaya almaktadır ve inananları hedef göstermektedir" ifadelerini kullandı.
HADİSLERLE DALGA GEÇTİ
Geçen derslerde Hz. Peygamber'e hakaretlerini sürdüren Kutay'ın hadislerle de dalga geçtiği vurgulandı.
ŞEHİT AİLELERİNİ CESETLERE İLGİ DUYANLARLA BAĞDAŞTIRDI
Kutay'ın şehit ailelerini ve şehadet kavramına inananları; nekrofi (cesetlere ilgi duyma) hastalığı ile bağdaştırdığının vurgulandığı dilekçede Uğur Kutay ile bir öğrencinin yaşadığı diyalog da dilekçede yer aldı.
"İSLAM PROPAGANDASININ DAYATTIĞI ZEKÂNIN BİR ÜRÜNÜSÜN"
Buna göre; "Bir kısım Müslüman olduğunu söyleyenlerin saçma hareketlerine ettiği laflara karşılık bir öğrencinin 'Müslümanların yaptığı saçmalıkları İslam'a atfedemeyiz." sözü üzerine öğrenciye; 'Sen İslam propagandasının dayattığı zekânın bir ürünüsün.' demiştir. Sınıftaki tüm öğrenciler de bu söylemlere şahittir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi. Sosyal medyada ise bu hakaret olayına çokça tepki yağdı.
O İSİM DERSTEN ALINDI, DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ!
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Umut. R. Tuzkaya ise kamuoyunda tepkiyle karşılanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna Duyurulur: Öğr. Gör. Uğur Kutay hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Dersleri başka bir akademisyene aktarılmıştır" ifadelerini kullandı.
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