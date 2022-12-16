Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam dinine saldırdı! Soruşturma başlatıldı!

"İSLAM PROPAGANDASININ DAYATTIĞI ZEKÂNIN BİR ÜRÜNÜSÜN"

Buna göre; "Bir kısım Müslüman olduğunu söyleyenlerin saçma hareketlerine ettiği laflara karşılık bir öğrencinin 'Müslümanların yaptığı saçmalıkları İslam'a atfedemeyiz." sözü üzerine öğrenciye; 'Sen İslam propagandasının dayattığı zekânın bir ürünüsün.' demiştir. Sınıftaki tüm öğrenciler de bu söylemlere şahittir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi. Sosyal medyada ise bu hakaret olayına çokça tepki yağdı.