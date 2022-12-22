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İngiliz vatandaşı Claire iman etti! Reyhan ismini adını alan İngiliz kadın mutluluğunu böyle anlattı

DİN
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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İngiliz vatandaşı Claire iman etti! Reyhan ismini adını alan İngiliz kadın mutluluğunu böyle anlattı

Adana'da eşinden etkilenen ve İslamiyet'i araştıran İngiliz vatandaşı Philippa Claire, Müslüman oldu. Reyhan adını alan Philippa Claire, Müslüman olduğu için büyük mutluluk duyduğunu söyledi

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