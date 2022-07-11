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Türkiye Diyanet Vakfı Nijerya'da 90 bin aileye kurban eti ulaştırdı

DİN
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Türkiye Diyanet Vakfı Nijerya’da 90 bin aileye kurban eti ulaştırdı

Nijerya'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) kurban organizasyonu kapsamında 90 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

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