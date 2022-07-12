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Kızılay kurban paylarını ailelere ulaştırmaya devam ediyor

DİN
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Kızılay kurban paylarını ailelere ulaştırmaya devam ediyor

Her sene vekalet ile kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren Kızılay, bu yılda yine ailelere destek vermeye devam ediyor.

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