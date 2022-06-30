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Hacı adayları 8 Temmuz Cuma günü Arafat’a çıkacak

DİN
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Hacı adayları 8 Temmuz Cuma günü Arafat’a çıkacak

Suudi Arabistan, Çarşamba akşamı hilalin görüldüğünü açıklayarak hacı adaylarının 8 Temmuz Cuma günü Arafat Vakfesini yapacaklarını duyurdu.

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