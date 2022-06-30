Çocuklar Kur’an Kurslarına akın etti

Programda konuşan İl Müftüsü Çakır, "Hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, gözümüzün nuru evlatlarımızı Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman dilimi daha başlıyor. 'Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun' şiarıyla camilerimiz bu yıl da çocuklarımız için din eğitimi yuvasına dönüşecek. Kur'an'ın istediği, Hz. Peygamber Efendimizin de yaşayarak gösterdiği doğruluk ve dürüstlüğü, şefkat ve merhameti, sevgi ve saygıyı, hak ve adaleti, paylaşma ve yardımlaşmayı, kardeşlik ve muhabbet gibi ahlaki değerleri daha derinden kavrayacaklar. İnşallah geleceğin mimarı ve din hizmeti verecek nesilleri bu yavrularımız sayesinde gerçekleşecektir" dedi.





Hadis-i Şerif, ilahi, kaside, şiir okumaları ve yapılan dualarla çeşitli gösterilerin de yer aldığı program sonunda çocuklara dondurma ikramında bulunuldu.