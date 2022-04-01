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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ramazan mesajı

DİN
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan ramazan mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hayra yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu bir zaman dilimi olarak ramazan, kendimizle yüzleşmemiz, kitabımızla buluşmamız, hayatımızı muhasebe etmemiz, hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabb'imize yönelmemiz için eşsiz bir fırsattır." ifadesini kullandı.

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