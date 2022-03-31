İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’tan imamlara teravih namazı uyarısı: İbadetin ağırlığına halel getirmeyin

"Hatimle teravih, her akşam bir Kur'an-ı Kerim cüzü olmak üzere ramazan boyunca 30 cüz tamamlanarak Allah'ın huzurunda Kur'an'ı baştan sona okumuş, dinlemiş olarak bir ibadet geleneğimiz. Bu, her semtte belirli merkezlerde ve tertip ettiğimiz planladığımız bir teravih namazı programımız. Bunun yanı sıra selatin camileri ve büyük camilerimizde Osmanlı geleneği üzerine ilahilerle, kasidelerle kılınan enderun teravihlerimiz var. Mesela Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma, cumartesi ve pazar günleri enderun teravihi, diğer günlerde ise teravihleri normal olarak planladık. Yine camilerimizde namaz öncesi sonrasında mukabeleler tertip ettik. Bunun yanında halkımızı irşat etmek, onlara dini bilgiler sunabilmek adına zengin bir program ile ramazan ayına giriyoruz."

İstanbul genelinde 158 caminin 24 saat açık olacağını, bunun yanı sıra Alo Fetva Hattı 190'a gelen soruların cevaplandırılacağını belirten İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, iki yıldır salgın sebebiyle açılamayan kitap fuarlarının ise bu ramazanda Sultanahmet ve Çamlıca camilerinde açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.