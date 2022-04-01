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Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camileri doldurdu

DİN
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camileri doldurdu

Avustralya’da yaşayan 600 binden fazla Müslüman, ülke genelindeki cami, mescit ve geçici mekanlarda ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Avustralya’da 2016'da yapılan son nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun yüzde 2,6’sını oluşturan Müslümanların sayısı 604 bin 200 olarak kayıtlarda yer alıyor.

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