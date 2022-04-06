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Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

DİN
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Erzincan’da Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi

2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca önceden planlanan ve gerçekleştirilen kurumsal yarışmalardan Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma yarışmaları Erzincan İl MÜftülüğü kütüphanesinde gerçekleştirildi.

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