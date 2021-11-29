29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Suudi Arabistan'dan yeni umre kararı! İşte aranan şartlar

Suudi Arabistan'dan yeni umre kararı! İşte aranan şartlar

DİN
Giriş Tarihi: 29.11.2021
ABONE OL
Suudi Arabistan’dan yeni umre kararı! İşte aranan şartlar

Diyanet Son Dakika umre haberleri | Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı umrecilerin Suudi Arabistan'a giriş şartlarını güncelledi. Buna göre, Suudi Arabistan'ın onayladığı Koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Koronavirüs kısıtlamalarını güncelledi. Bakanlık bu karar kapsamında Mekke Ulu Camii'nde umre yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını kabul etmeye karar verdiğini duyurdu.

Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, yurt dışından gelecek olan kişilere uygulanacak protokole de yer verildi.

KRİTERLERİ AÇIKLADILAR
Buna göre, Suudi Arabistan'ın onayladığı Koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak. Suudi Arabistan'ın onaylamadığı ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan çift doz aşılı kişiler üç gün karantinaya girecek.

Karantina sonunda bu kişilerin ülkeye kabul edilmesi için negatif PCR sonucuna sahip olmaları istenecek. Suudi Arabistan'ın kabul ettiği Koronavirüs aşıları ise 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson olarak açıklandı.

YAŞ SINIRI KOYMUŞLARDI
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önceki şartlara göre Umre ziyareti yapacak yabancıların 18 ile 50 arasında olması gerekiyordu

Hac ve umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? HAC VE UMRE ZİYARETLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hac ve Umre için yeni karar! HAC VE UMRE İÇİN YENİ KARAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA