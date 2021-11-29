Suudi Arabistan'dan yeni umre kararı! İşte aranan şartlar
Diyanet Son Dakika umre haberleri | Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı umrecilerin Suudi Arabistan'a giriş şartlarını güncelledi. Buna göre, Suudi Arabistan'ın onayladığı Koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Koronavirüs kısıtlamalarını güncelledi. Bakanlık bu karar kapsamında Mekke Ulu Camii'nde umre yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını kabul etmeye karar verdiğini duyurdu.
Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, yurt dışından gelecek olan kişilere uygulanacak protokole de yer verildi.
KRİTERLERİ AÇIKLADILAR
Buna göre, Suudi Arabistan'ın onayladığı Koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak. Suudi Arabistan'ın onaylamadığı ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan çift doz aşılı kişiler üç gün karantinaya girecek.
Karantina sonunda bu kişilerin ülkeye kabul edilmesi için negatif PCR sonucuna sahip olmaları istenecek. Suudi Arabistan'ın kabul ettiği Koronavirüs aşıları ise 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson olarak açıklandı.
YAŞ SINIRI KOYMUŞLARDI
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önceki şartlara göre Umre ziyareti yapacak yabancıların 18 ile 50 arasında olması gerekiyordu
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