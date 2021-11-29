Suudi Arabistan’dan yeni umre kararı! İşte aranan şartlar

Karantina sonunda bu kişilerin ülkeye kabul edilmesi için negatif PCR sonucuna sahip olmaları istenecek. Suudi Arabistan'ın kabul ettiği Koronavirüs aşıları ise 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson olarak açıklandı.