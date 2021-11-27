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Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen Sütçü İmam kabri başında dualarla anıldı

DİN
Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen Sütçü İmam kabri başında dualarla anıldı

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen Sütçü İmam, vefatının 99’uncu yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı. Bektutiye (Çınarlı) Cami'de düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı.

Bektutiye (Çınarlı) Cami'de düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bu şehir topyekûn kahramandır. Avukat Mehmet Ali Bey beyannamesinde şöyle başlamıştı, 'Ey millet-i necibe-i Osmaniyye vaktine hazır ol' demişti. Vaktine hazır olanlardan biri de, ecdadımız Sütçü İmam'dı. Bu vatan için canını feda etmiş ecdadımızı da bu vesileyle rahmetle, minnetle anıyoruz. Her yıl üniversitemizin ecdadımız Sütçü İmam'ı, Kur'an tilavetleriyle, dualarla anmasını çok anlamlı buluyorum. Sütçü İmam Üniversitesi adına yakışır bir şekilde, ecdadımızın emanetine sahip çıkıyor. Başta rektör hocam olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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