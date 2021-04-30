Cuma hutbesinde vatandaşlara fitre ve zekat çağrısı

"İnfak Toplumun Şifasıdır" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

İnfakın, Allah'ın Müslümanlara emanet ettiği mal ve servetten, verdiği nimetlerden başkalarına da ikram etmesi, ihtiyaç sahiplerini koruyup gözetmesi ve onlara kol kanat germesi olduğu belirtilen hutbede, infakla nefsin ve malın arındırıldığı vurgulandı.

Hutbede, infak ederek üzüntü ve kederin paylaşıldığı ve Allah'ın hoşnutluğunun kazanıldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İnfak, toplumlara da şifadır. Kardeşlerimizle aramızdaki ahenk, huzur, birlik ve beraberlik infakla pekişir. Yardımlaşma ve dayanışma, infakla yaygınlaşır ve nihayet müminler infakla Cenabıhakk'ın nusretine nail olur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhivesellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır, 'Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur'."

"KARDEŞLERİMİZİN ÜZERİMİZDEKİ HAKLARINI GÖNÜL HUZURU İÇİNDE ONLARA ULAŞTIRALIM"

Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi'nin 19. ayetinde, Allah'a karşı gelmekten sakınanların mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak olduğunun buyrulduğu hatırlatılan hutbede, şu ifadeler yer aldı:

"O halde kardeşlerimizin üzerimizdeki haklarını gönül huzuru içinde onlara ulaştıralım. Fakir ve yoksullara, yetim ve kimsesizlere destek olalım. Fitre ve zekatımızla başta akraba ve komşularımız olmak üzere bütün ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olmaya çalışalım. Unutmayalım ki sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe asla ulaşamayız."