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Kur'an kursu öğreticilerinden örnek hareket! Bakkal bakkal gezerek veresiye borçlarını kapattılar

'de görev yapan Kur'an kursu öğreticileri, "Beklenen Sensin" sloganıyla korona virüs salgınının neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor.

DİN
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Kur'an kursu öğreticilerinden örnek hareket! Bakkal bakkal gezerek veresiye borçlarını kapattılar

Nevşehir Merkez Hacı Bayram Veli ve Göre Beldesi Alaattin Keykubat Kur'an Kursu öğreticileri Meryem Kahraman ve Fatma Merişan Çelik, korona virüs nedeni ile maddi zorluk yaşayan ailelere destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin bakkallara olan veresiye borçlarını ödedi. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten kurs öğreticileri Kahraman ve Çelik, korona virüs salgınından dolayı maddi zorluk yaşayan vatandaşlara ve ailelere bir nebze de olsa destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.



Göçmen aileleri de unutmayan Kahraman ve Çelik, hazırladıkları yardım kolileri ve yardım zarflarını dağıtarak Ramazan'da da ihtiyaç sahibi ailelere umut oldu.

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