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Suudi Arabistan'dan Kabe açıklaması! "Tam bir buçuk milyon kişi..."

ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'ı tam 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Mescid-i Haram'a ramazan ayı boyunca günlük ziyaretçi kapasitesi, umre için 50 bin, namaz kılanlar için de 100 bin kişi olarak belirlenmişti.

DİN
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Suudi Arabistan'dan Kabe açıklaması! Tam bir buçuk milyon kişi...

, ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'ı, umre yapmak ve namaz kılmak için 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

"1,5 MİLYON KİŞİ..."

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Haremeyn İşleri Başkanlığı, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'da 1,5 milyon kişiye umre ve namaz kılma izni verdi.

Başkanlığın yetkililerinden Usame el-Huceyli ise basına yaptığı açıklamada, avlusunun tamamen umreciler için tahsis edildiğini belirterek, ziyaretçilerin giriş-çıkış işlemlerinin kontrollü şekilde yapıldığını ifade etti. Huceyli, Kabe'ye gelenler için de Kovid-19 tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

YENİ KARARLAR AÇIKLANMIŞTI

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, 6 Nisan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı.

Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan ayı boyunca günlük ziyaretçi kapasitesi, umre için 50 bin, namaz kılanlar için de 100 bin kişi olarak belirlenmişti.

Ayrıca, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret edecek kişilerin, Kovid-19 aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerektiği kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, ramazan ayında 'deki Mescid-i Haram ve 'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

AŞAMALI NORMALLEŞME SÜRECİ

Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı. Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.

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