Suudi Arabistan'dan Kabe hakkında flaş karar! Günlük ziyaretçi sayısı artacak

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarıldı.

Karara göre, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret eden kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerekiyor.