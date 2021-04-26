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Görme engelli gençten büyük azim! Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu

Denizli’de babası tarafından terk edilen görme engelli Emre Akşit, dinleye dinleye Kur'an-ı Kerim’i öğrenerek, 2,5 yılda hafız oldu. ’a gidip kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim eğitimi alan Akşit, Arapça eğitimine devam edip EKPSS’ye girdi. Akşit’in en büyük isteği ise müezzin olarak atanmak.

DİN İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Görme engelli gençten büyük azim! Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu

Denizli'de yaşayan 27 yaşındaki doğuştan görme engelli Emre Akşit, 2,5 yılda dinleyerek Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hafız oldu. Arapça eğitimine devam eden Akşit, 'da kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı.

'na (EKPSS) giren Akşit'in hedefi ise kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim'i görme engellilere öğretmek. Emre Akşit, bunun için müezzin olarak atanmayı bekliyor.

Öz babasının kendisini annesi ile birlikte terk ettiğini, üvey olsa da öz babası gibi sevdiği 'in desteğiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini ve hafızlığını tamamladığını anlatan Emre Akşit, "Denizli Sahabiye Vakfında görme engelli olmama rağmen, 2,5 senede hafızlığı dinleyerek bitirdim. Daha sonra kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimi almak için İstanbul'a gittim. Hatta orada beni umreye de götürdüler. Rabbim bütün hocalarımdan razı olsun. Şu anda da Arapça ilmine devam ediyorum atanmayı bekliyorum. EKPSS'ye girdim. Diyanetten atanmayı bekliyorum inşallah. Müezzin olmak istiyorum ileride de hedefim inşallah, kabartma Kur'an-ı Kerim'i herkese öğretmek. Camilere taşımak, bu Kur'an eğitimini. Rabbim bütün hocalarımdan razı olsun. Benim buralara gelmeme vesile olan öz olmadığı halde hatta üvey kelimesini bile kullanmıyoruz elhamdülillah baba oğul gibi yaşıyoruz kendisiyle babama çok teşekkür ediyorum. Öz babam terk etti. Kesinlikle ondan bir şey beklemiyorum zaten" dedi.

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