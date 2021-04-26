Görme engelli gençten büyük azim! Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu

Öz babasının kendisini annesi ile birlikte terk ettiğini, üvey olsa da öz babası gibi sevdiği İbrahim Sönmez'in desteğiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini ve hafızlığını tamamladığını anlatan Emre Akşit, "Denizli Sahabiye Vakfında görme engelli olmama rağmen, 2,5 senede hafızlığı dinleyerek bitirdim. Daha sonra kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimi almak için İstanbul'a gittim. Hatta orada beni umreye de götürdüler. Rabbim bütün hocalarımdan razı olsun. Şu anda da Arapça ilmine devam ediyorum atanmayı bekliyorum. EKPSS'ye girdim. Diyanetten atanmayı bekliyorum inşallah. Müezzin olmak istiyorum ileride de hedefim inşallah, kabartma Kur'an-ı Kerim'i herkese öğretmek. Camilere taşımak, bu Kur'an eğitimini. Rabbim bütün hocalarımdan razı olsun. Benim buralara gelmeme vesile olan öz olmadığı halde hatta üvey kelimesini bile kullanmıyoruz elhamdülillah baba oğul gibi yaşıyoruz kendisiyle babama çok teşekkür ediyorum. Öz babam terk etti. Kesinlikle ondan bir şey beklemiyorum zaten" dedi.

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