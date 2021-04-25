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Nihat Hatipoğlu'nu gülümseten soru: Uzaylılar Müslüman mı?

ekranında yayınlanan Prof. Dr. ile İftar ve Sahur programlarına, yoğun ilgi gösteren gençler, sorularına yanıtlar arıyor. Yanıtlarıyla izleyicinin kafasındaki soru işaretlerini silen Hatipoğlu'na geçtiğimiz gece gülümseten bir soru yöneltildi.

DİN
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Nihat Hatipoğlu'nu gülümseten soru: Uzaylılar Müslüman mı?

ekranında yayınlanan Prof. Dr. ile İftar ve Sahur programlarına, özellikle gençlerin yoğun ilgisi var.

"UZAYLILAR MÜSLÜMAN MIDIR?"

Önceki akşam yayına üzerinden yapılan bağlantıyla konuk olan adlı genç kızın ilginç sorusu Hatipoğlu'nu güldürdü. Saraçoğlu, "Uzaylılar Müslüman mıdır?" diye sordu.

HAYAT VARSA...

Hatipoğlu ise "Uzayda kimse var mı bilmiyoruz. Kur'an'da yer ve göktekiler var. Bizim dünyamız dışındaki her yer gökteki demektir. Eğer orada ruhlardan ve meleklerden başka bir hayat varsa mutlaka Allah onlara peygamber göndermiştir. Mevcut olsalardı sevgili peygamberimizden haberdar olurlardı" şeklinde cevap verdi.

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