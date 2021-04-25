Nihat Hatipoğlu'nu gülümseten soru: Uzaylılar Müslüman mı?

HAYAT VARSA...

Hatipoğlu ise "Uzayda kimse var mı bilmiyoruz. Kur'an'da yer ve göktekiler var. Bizim dünyamız dışındaki her yer gökteki demektir. Eğer orada ruhlardan ve meleklerden başka bir hayat varsa mutlaka Allah onlara peygamber göndermiştir. Mevcut olsalardı sevgili peygamberimizden haberdar olurlardı" şeklinde cevap verdi.