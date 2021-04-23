23 Nisan 2021, Cuma
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Mimar Sinan’ın 441 yıllık eseri yeniden ibadete açıldı

’nin ilçesinde bulunan 'ın önemli eserlerinden 441 yıllık ’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı camide bugün cuma namazı kılındı.

DİN İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021
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Mimar Sinan’ın 441 yıllık eseri yeniden ibadete açıldı

İzmit ilçesinde yer alan ve halk arasında 'Yeni Cuma Cami' olarak bilinen Mimar Sinan'ın önemli eseri 441 yıllık Pertev Mehmet Paşa Cami'nin restorasyon çalışmaları sona erdi.

Çalışmaların sona ermesiyle birlikte bugün ilk Cuma namazı kılınan cami tekrardan ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cuma namazında sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Caminin içine sığmayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.

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