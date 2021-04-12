Diyanet 2021: Bugün teravih var mı? 12 Nisan camilerde teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih hangi gün kılınacak?
İslam aleminin kutsal ayı, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte teravih için de hazırlıklar başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı belli olurken, ilk teravihin hangi gün idrak edileceği de merak ediliyor. Peki, bugün teravih var mı? 12 Nisan camilerde teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih hangi gün kılınacak? İşte teravih namazı ile ilgili merak edilenler...
Bugün teravih var mı? Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayı geldi çattı. Oruç tutularak geçirilen Ramazan ayının gelmesi ile birlikte, bu aya özel olarak kılınan teravih namazı hakkında detaylar gündeme geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene evlerde idrak edilen teravih namazını bu sene nasıl kılınacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Pekii, bugün teravih var mı? 12 Nisan camilerde teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih hangi gün kılınacak? İşte cevaplar...
İLK TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN KILINACAK?
2021 Rmazan'ın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi yani bugün kılınacak.
12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazı bu sene camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik."
TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Diyanet tarafından yapılan açıklamada, teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceği bildirildi.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?
Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Peygamber Efendimiz teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.
* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.
Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.
Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.
Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.
* Teravih kelimesinde rahatlama mânası vardır. Bu sebeble 4 rek'at başında selâmdan sonra biraz oturularak rahatlanmalıdır. Bu süre içinde isteyen kendi kendine bir şeyler okur. Yahut tefekkür eder. Yahut da tesbihte bulunur. Bunlarda, namaz kılan kimse muhayyerdir. Memleketimizde ise, ekseriya müezzinler, cemaatın da iştirâkiyle sesli olarak salâvat okur, cehrî zikir yaparlar.
* Teravih namazı dörder dörder kılınıyorsa ilk oturuşta Tahiyyat'dan sonra salâvatlar da okunur. Bu, sünnet-i müekkededir. Hattâ bâzı müctehidlere göre farzdır. Cemaat usansa bile, imam bunları terkedemez. Ayrıca 3. rek'atın başında da Fâtiha'dan önce yine Sübhâneke okunur.
* Teravihi hatim ile kılmak da sünnettir. Cemaate ağır gelmesi sebebiyle hatimle kılmak sünneti terkedilmez. Bir beldenin bir camiinde bu sünnet mutlaka yerine getirilmelidir.
* Yatsının farzını tek başına kılan kimse teravihi cemaatle kılabilir. Ancak yatsının farzı cemaatle kılınmadan teravihin cemaatle kılınması caiz olmaz.
* Cemaatin memnun olması için imamın kırâet ve rükünleri sür'atle yapması mekruhtur. Mes'ûliyet duygusu taşıyan bir imam, çabuk kıldırayım diye kırâeti anlaşılmaz hâle getirmekten, ta'dîl-i erkânı terkten, tesbih sayılarını üçten az yapmaktan kaçınır.
* Hatimle namaz kıldıran imam, hatmi Ramazan-ı şerîf'in 27. gecesi tamamlamalıdır. Hatimle kılınmıyorsa Fîl sûresinden aşağısını okumak, tek sûre ve karışık âyetler okumaktan daha faziletlidir. Böylece rek'at sayısı da daha kolay bilinir.
* Bir özür olmaksızın teravihi oturarak kılmak câiz ise de, fazilet ve sevabını azaltır.
İmam kendisinde özür olsun olmasın teravihi oturarak kıldırabilir. Cemaat ise ayakta kılarlar. Ancak ayrılık olmasın diye cemaatın da oturarak kılmaları müstehab olur.
* Teravihi ve vitri başka başka imamlarla kılmak câizdir.
* Uyku iyice bastırmış halde teravih kılmak mekruhtur.
* Vitir ile teravih arasında biraz oturmak da müstehabdır.
* Teravihi cemaatle kılan, vitri de cemaatle kılacağı gibi, yalnız başına da kılabilir.
* Teravih namazının her iki rek'atında teravih namazına niyet etmek gerekmez. Çünkü 20 rek'attan ibaret teravih namazı, bir tek namaz hükmündedir. Bunun için namaza başlarken yapılan niyet kâfidir.
TERAVİH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?
1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:
Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
Sübhâne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.
Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma'bûd.
Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)
Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.
İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed)
2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:
Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.
3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):
Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,
Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,
Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.
4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.
TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ, FARZ MI?
Ramazan ayında kılınan teravih namazı farz değil sünnettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;-"Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı. Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı." diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.
Sabah olunca Efendimiz (asm):
-'Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır' buyurdu.
TERAVİH NAMAZI TEK NİYETLE KILINIR MI?
Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130).
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet 2021: Bugün teravih var mı? 12 Nisan camilerde teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih hangi gün kılınacak?
- Trabzonspor'dan Umut Meraş için ilk temas! Bütçe belirlendi
- Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...
- Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...
- 2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?
- 12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...
- Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...
- Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
- Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...
- Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?