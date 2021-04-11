Ramazan ayı için iftar ve sahur uyarısı! Sofralarda lüks ve israftan kaçınılmalı

Prof. Dr. Yavuz, ramazan ayının uzun soluklu bir ibadet olup çeşitli ibadetleri içinde barındırdığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu ay sabrı, aç ve muhtaç gezenleri hatırlatır. Ramazan ayı, ibadetler koleksiyonunu bünyesinde barındırır. Farz olan oruç ibadeti bu ayda ifa edilir. Teravih namazı, nafile sadakalar, hayırlar ve farz olan zekât ibadeti ağırlıklı olarak bu ayda yapılır. Ramazanda kalpler incelir, azalar sakinleşir, ruh rahatlar. Ramazan ayı müminler için cennet hayatını temsil eder. Ramazanda inananlar huzur bulur, toplum rahatlar; iyilikler artar, kötülükler azalır; şeytanlar üzülür, melekler sevinir; Allah kulundan razı olur. Ramazan ayı manevi yönden bir harman ayıdır. Her Müslüman azami derecede bu ayın feyzinden, bereketinden ve manevi tüm değerlerinden yararlanmasını bilmelidir. Gelecek ramazan ayına yetişip yetişmeyeceğimiz belli olmadığına göre özellikle bu pandemi döneminde bu ayın manevi ikliminden, feyiz ve bereketinden yararlanmalıyız. Bunun için de bu aya girmeden önce kalben, zihnen ve fikren bu kapsayıcı kulluğa hazırlanmak ve bu aydan azami derecede yararlanmaya niyet etmek gerekir."