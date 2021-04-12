İslamiyet'ten etkilenen Kanadalı mühendis Müslüman oldu

"HRİSTİYANLIK TEOLOJİSİNE HAKİM BİRİ"

Paul Philippe ile Afganistan'da tanıştığını ve Phlippe'in Hristiyanlık teolojisine hakim olduğunu söyleyen iş adamı Cengiz Aslan, 4 yıldan beridir de dini anlamda sorgulama içerisinde olduğuna dikkat çekti. Aslan, "Kendisiyle Afganistan'da tanıştık. Uzun süredir dini anlamda sorgulamaları vardı. Kendisini Türkiye'ye davet ettim. Geldiğinde 15 gün kadar sohbet etme, konuşma imkanı bulduk. En büyük sorgulamaları teslis inancı ve Hazreti İsa'nın 'Allah'ın oğlu' olarak nitelendirilmesiydi. Paul, İncil'in birçok varyasyonunu okumuş, Hristiyanlık teolojisine hakim biriydi. Bu konularla ilgili bilinen yanlışlıklar, konuşmalarımız ve karşılıklı tartışmalarımızla giderildi. Bunun sonucunda mutmain olarak Allah'a teslim oldu. İsmini de Cemal Salih olarak değiştirdiğini söyledi. Allah hidayetini kabul etsin inşallah, Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.