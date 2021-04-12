İslamiyet'ten etkilenen Kanadalı mühendis Müslüman oldu
58 yaşındaki Kanadalı yazılım mühendisi Paul Philippe, Afganistan'da çalıştığı dönemde tanıştığı iş adamı Cengiz Aslan sayesinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
İslamiyet'ten etkilenen Kanadalı yazılım mühendisi 58 yaşındaki Paul Philippe, bir ziyaret vesilesiyle geldiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde Müslüman oldu.
Evli ve 3 çocuk babası olan Paul Philippe, Afganistan'da aynı dönemde çalıştığı iş adamı Cengiz Aslan sayesinde tanıştığı İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman oldu. Aslan ile birlikte Tatvan'a gelen Paul Philippe, burada şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Philippe, Cemal Salih adını aldı.
Kelime-i Şehadet getirmek istediğini söyleyen Paul Philippe'e Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül eşlik ederek, Kelime-i Şehadet getirmesine yardımcı oldu. Aygül'ün yardımıyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Paul Philippe, bu sevincini dostlarına sarılarak paylaştı.
Müslüman olduktan sonra Cemal Salih adını alan Paul Philippe, tercihinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Ben daha önce dindar bir Protestan Hristiyandım. İslam dinini Müslüman arkadaşlarım ve beraber aynı yerde çalıştığım insanlar sayesinde tanıdım. Sonra kendi özgür irademle araştırdım ve bu sonuca vardım. Ben çok mutluyum, ben Müslüman oldum elhamdülillah. Bugün burada sizinle olmaktan çok büyük gurur duyuyorum" dedi.
"HRİSTİYANLIK TEOLOJİSİNE HAKİM BİRİ"
Paul Philippe ile Afganistan'da tanıştığını ve Phlippe'in Hristiyanlık teolojisine hakim olduğunu söyleyen iş adamı Cengiz Aslan, 4 yıldan beridir de dini anlamda sorgulama içerisinde olduğuna dikkat çekti. Aslan, "Kendisiyle Afganistan'da tanıştık. Uzun süredir dini anlamda sorgulamaları vardı. Kendisini Türkiye'ye davet ettim. Geldiğinde 15 gün kadar sohbet etme, konuşma imkanı bulduk. En büyük sorgulamaları teslis inancı ve Hazreti İsa'nın 'Allah'ın oğlu' olarak nitelendirilmesiydi. Paul, İncil'in birçok varyasyonunu okumuş, Hristiyanlık teolojisine hakim biriydi. Bu konularla ilgili bilinen yanlışlıklar, konuşmalarımız ve karşılıklı tartışmalarımızla giderildi. Bunun sonucunda mutmain olarak Allah'a teslim oldu. İsmini de Cemal Salih olarak değiştirdiğini söyledi. Allah hidayetini kabul etsin inşallah, Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Philippe'in Kelime-i Şehadet getirmesine şahitlik eden Tatvanlı Ergin Sönmezler adlı vatandaş da, önemli ve anlamlı bir ana tanıklık etmekten memnun olduğunu söyleyerek, "Bugün bizim için özel ve anlamlı bir gündü. Philippe'nin yeryüzüne bir nur olarak indirilen İslam dinine geçiş kararına çok sevindik. Kararın mübarek Ramazan ayından hemen önceye denk gelmesi de ayrı bir güzellik oldu" diye konuştu.
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