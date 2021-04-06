Son dakika | Suudi Arabistan'dan flaş Umre kararı! Bağışıklık şartı arayacaklar

ÜÇ KATEGORİ BELİRLENDİ

Buna göre umre için ülkeye alınacaklar için 3 kategori belirlendi. Bu kategorilerin 3'ü de koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olma şartı içeriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki doz aşı olmuş, aşı olmas��nın üzerinden en az 14 gün geçmiş ve hastalığı geçirip iyileşmiş olmak üzere toplam üç kategorideki kişilerin bağışıklık kazanmış kabul edileceği belirtildi.