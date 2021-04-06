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Son dakika | Diyanet İşleri'nden flaş 'teravih namazı' kararı!

Son dakika haberi...: "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi.

DİN
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika | Diyanet İşleri'nden flaş 'teravih namazı' kararı!

Son dakika haberi...: "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi.

Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde;

Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız.

AŞI YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz.

Diyanet'ten flaş 'teravih namazı' kararı DİYANET'TEN FLAŞ 'TERAVİH NAMAZI' KARARI

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