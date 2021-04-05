Ramazan ayı ne zaman? 2021 İlk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insani duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da huşu içinde karşılanacak. İlk orucun hangi gün tutulacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden Ramazan ayı takvimini araştırıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? 2021 İlk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak edilenler...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından 2021 yılına ilişkin Ramazan ayı takvimi duyuruldu. Buna göre, 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.