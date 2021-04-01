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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? İşte imsakiye...

ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam alemi için kutsal kabul edilen Ramazan ayı için sorgulamalar sürerken, ilk oruç tutulacak günde merak ediliyor. 2021'de Ramazan’ın başlangıç tarihini ve ’nın hangi güne denk geldiği merak konusu. İşte, başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? ��şte imsakiye...

DİN
Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? İşte imsakiye...

ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? Sorgulanan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı için artık geri sayımda sona geliniyor. Müslüman alemi için kutsal kabul edilen ay ibadetler ve dualar ile geçecek. Vatandaşlar 2021 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihini merak ediyor. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. İşte, başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? İşte imsakiye...

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULACAK?

göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 , 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri de bayram devam edecek. Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin aydan daha hayırlı' olarak ifade edilen , 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYI ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2021 yılı dini günleri:

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili: 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan Salı

Kadir gecesi: 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı: 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü: 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili: 17 Ekim Pazar

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