Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? İşte imsakiye...
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam alemi için kutsal kabul edilen Ramazan ayı için sorgulamalar sürerken, ilk oruç tutulacak günde merak ediliyor. 2021'de Ramazan’ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiği merak konusu. İşte, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? ��şte imsakiye...
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? Sorgulanan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı için artık geri sayımda sona geliniyor. Müslüman alemi için kutsal kabul edilen ay ibadetler ve dualar ile geçecek. Vatandaşlar 2021 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihini merak ediyor. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. İşte, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? İşte imsakiye...
2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULACAK?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2021 Ramazan Bayramı, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri de bayram devam edecek. Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin aydan daha hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
RAMAZAN AYI ÖNEMİ
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
2021 yılı dini günleri:
Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili: 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan Salı
Kadir gecesi: 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı: 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü: 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili: 17 Ekim Pazar