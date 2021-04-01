Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? Sorgulanan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı için artık geri sayımda sona geliniyor. Müslüman alemi için kutsal kabul edilen ay ibadetler ve dualar ile geçecek. Vatandaşlar 2021 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihini merak ediyor. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. İşte, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç, sahur ayın kaçında? İşte imsakiye...

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULACAK?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.