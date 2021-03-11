11 Mart 2021, Perşembe
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Ailede çocukların dini eğitimi nasıl olmalı?

Çocukluk dönemi, gelişim açısından insan hayatının hiç şüphesiz en önemli zaman dilimi. Çocuk din eğitiminin önemli bir kısmı ise aileden alıyor. Peki anne- babalar çocuklarına nasıl dini eğitim vermeli?

DİN A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Ailede çocukların dini eğitimi nasıl olmalı?

Ağaç yaşken eğilir demiş atalarımız. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki bir çocuğun temel eğitimi ne kadar sağlam olursa büyüyünce kendini yanlışa karşı daha kuvvetli koruyabilir.

Dünyaya gözlerini açan çocuk ilk anne ve babasını görüyor ve her şeyi ilk onlardan öğreniyor.

Çocukların dini eğitimi nasıl olmalı? ÇOCUKLARIN DİNİ EĞİTİMİ NASIL OLMALI?

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