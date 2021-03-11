Ailede çocukların dini eğitimi nasıl olmalı?

Ağaç yaşken eğilir demiş atalarımız. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki bir çocuğun temel eğitimi ne kadar sağlam olursa büyüyünce kendini yanlışa karşı daha kuvvetli koruyabilir.

Dünyaya gözlerini açan çocuk ilk anne ve babasını görüyor ve her şeyi ilk onlardan öğreniyor.