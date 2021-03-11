11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu taştı

Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu taştı

Müftülüğü tarafından Yediler Camiinde özel programı düzenlendi. Yediler Camiinde düzenlenen programa İl Müftüsü Ali Erhun, vaizler ve vatandaşlar katıldı.

DİN İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
ABONE OL
Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu taştı

Peygamber efendimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğun gerçekleştiği Miraç Gecesi dolayısıyla Bilecik'te bütün camilerde Korona Virüs (Covit-19) kurallarına riayet edilerek program düzenlendi. Yediler Camiinde düzenlenen programa İl Müftüsü Ali Erhun, vaizler ve vatandaşlar katıldı. İmama hatip ve müezzin kayyımlar tarafından Kur'an-ı Kerim, salâvatlar, tekbirler ve ilahilerin okunduğu Miraç Kandili özel programı Bilecik Müftüsü Ali Erhun'un sohbeti ile devam etti.



Sohbet akabinde, okunan hatm-i şeriflerin duası Vaiz Emin Dinç tarafından yapıldığı program, kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA